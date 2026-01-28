Im Mai 2026 geht das "Haus des Geldes"-Spin-off "Berlin" in die zweite Staffel . Zu den neuen Episoden hat der Streamingdienst Netflix jetzt den ersten ausführlichen Trailer veröffentlicht. Er zeigt den von Serienstar Pedro Alonso (54) gespielten Meisterdieb Andrés de Fonollosa Gonzalves, wie Hauptfigur Berlin mit bürgerlichem Namen heißt, an einem neuen Wirkungsplatz: der spanischen Stadt Sevilla.

Darum geht es in "Berlin und die Dame mit dem Hermelin"

"Sevilla... die perfekte Umgebung, um uns für den nächsten Raub zu inspirieren", sagt Berlin im Trailer zu "Berlin und die Dame mit dem Hermelin". Ein neuer Auftraggeber erklärt indes dem Dieb: "Ich will, dass sie etwas für mich stehlen, ein Gemälde von Leonardo da Vinci, 'Die Dame mit dem Hermelin'."

Doch wie so oft ist nicht alles, wie es scheint, in der Welt der Netflix-Serie. "Berlin und Damián versammeln die Gang für einen neuen, meisterhaften Raub: Dieses Mal wollen sie in Sevilla so tun, als ob sie das Gemälde 'Die Dame mit dem Hermelin' stehlen. So tun? Warum das? Nun, ihr eigentliches Opfer sind der Herzog von Málaga und seine Frau, ein Paar, das glaubt, Berlin erpressen zu können. Womit die beiden nicht gerechnet haben: Mit ihren Drohungen wecken sie Berlins dunkelste Seite - und seine Rachegelüste", heißt es in der offiziellen Handlungsbeschreibung von Netflix.