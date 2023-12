Aus offensichtlichen Gründen stellt Berlin die treibende Kraft des Spin-offs dar. Da Berlin in "Haus des Geldes" zu den absoluten Lieblingsfiguren gehörte, werden die meisten Zuschauer:innen sich seinetwegen den Ableger anschauen. Wenn man an "Haus des Geldes" denkt, kommen sofort Bilder vom charismatischen und skrupellosen Berlin in den Kopf. Diese unvergessliche Mischung vereint in einer Titelfigur erwartet das Publikum nun auch in "Berlin", doch leider wird man in dem Ableger bitter enttäuscht.

Der Charakter ist zwar in der neuen Netflix-Serie genauso unberechenbar und speziell wie in der Mutterserie, doch auf eine ganz andere Art, als man es erwarten würde. So mutiert der skrupellose und leicht psychopathische Bankräuber in seiner eigenen Serie zu einem verliebten Trottel, der sein Ziel, Millionen zu erbeuten, völlig aus den Augen verliert und nur Augen für eine verheiratete Frau hat – und das, obwohl Zukunft-Berlin alles für die Aussicht auf Reichtum tun würde.

Doch eins muss man Berlin lassen: Pedro Alonso hat noch genauso viel Charisma wie in der Mutterserie und weiß Zuschauer:innen in den Bann zu ziehen. Sein Schauspiel macht die Serie noch irgendwie sehenswert und unterhaltsam, doch das Drehbuch ist eine kleine Katastrophe.