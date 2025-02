Die 75. Berlinale hat am Abend des 22. Februars mit der Verleihung der Hauptpreise ihren Höhepunkt erreicht. Nachdem zuletzt zwei Mal Dokumentarfilme mit dem Goldenen Bären , dem Hauptpreis des Festivals, ausgezeichnet worden waren, ging die besondere Ehre nun an den norwegischen Beitrag "Dreams (Sex Love)" von Dag Johan Haugerud (60). Der Filmemacher erzählt hier von einem Mädchen, das sich in seine Lehrerin verliebt.

Schauspielpreise für Hollywoodstars Rose Byrne und Andrew Scott

Den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle erhielt am Samstagabend im Berlinale-Palast die Australierin Rose Byrne (45), die als überforderte Mutter in "If I Had Legs I'd Kick You" überzeugen konnte. "Fleabag"- und "Ripley"-Star Andrew Scott (48), der in "Blue Moon" an der Seite von Ethan Hawke (54) zu sehen war, wurde mit dem Silbernen Bären für die beste Nebenrolle ausgezeichnet.

Auch weitere Hauptpreise verlieh die Jury um Präsident Todd Haynes (64). So ging der Silberne Bär Großer Preis der Jury an den brasilianischen Film "The Blue Trail" (O último azul) von Filmemacher Gabriel Mascaro (41). Den Jurypreis gewann das argentinische Roadmovie "The Message" (El mensaje) von Iván Fund (41).