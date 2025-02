Timothée Chalamet (29) sorgte bei der Premiere seines Films "A Complete Unknown" auf der 75. Berlinale für Aufsehen - allerdings nicht mit einem eleganten Smoking, sondern in einem betont lässigen Outfit. Der Hauptdarsteller des Bob-Dylan-Biopics erschien am 14. Februar in einem kompletten Babyrosa-Ensemble auf dem roten Teppich.

Tanzeinlage statt steifer Posen Statt der für Filmpremieren üblichen formellen Garderobe entschied sich der französisch-amerikanische Schauspieler für einen entspannten Look aus Hoodie, Tanktop und Jogginghose in einem zarten Rosaton. Dazu kombinierte er farblich passende Boots und eine Diamantkette. Chalamet zeigte sich dabei in Partystimmung und legte vor den Fotografen sogar eine kleine Tanzeinlage hin. Zwischendurch streifte er seinen Hoodie ab und präsentierte sich im ärmellosen Top.

Gefeierte Performance als Bob Dylan Der extravagante Auftritt des Stars folgt auf erste begeisterte Kritiken für seine Darstellung der Folk-Ikone Bob Dylan (83). Der Film "A Complete Unknown" von Regisseur James Mangold (61) fokussiert sich auf Dylans frühe Karriere und seinen kontroversen Wechsel von Folk zu Rock, der beim Newport Folk Festival 1965 seinen Höhepunkt erreichte. In der Filmkritik der "Daily Mail" heißt es: "Mangold hat einen fesselnden Film geschaffen, der sich auf die entscheidenden Jahre zwischen Dylans Ankunft in New York City 1961 als unbekannter Teenager-Troubadour aus Minnesota konzentriert." David Rooney vom "Hollywood Reporter" lobt besonders Chalamets "in jeder Hinsicht elektrisierende Hauptdarstellung".

Intensive Vorbereitung auf die Rolle Wie Chalamet kürzlich in der "Zane Lowe Show" auf Apple Music 1 verriet, bereitete er sich fünf Jahre lang mit einem Harmonica-Coach auf die Rolle vor. Zudem unternahm er eine "spirituelle Reise" zu den wichtigsten Orten in Dylans Leben in Minnesota, Illinois und Wisconsin. Den Künstler selbst traf er allerdings nie: "Er hat sich irgendwie aus der Öffentlichkeit zurückgezogen", so Chalamet. "Ich habe ihn nie getroffen... aber ich habe ihn live gesehen." Dylan selbst war dennoch in die Produktion involviert. "Er hat das Drehbuch genehmigt, Änderungen vorgenommen, es gibt Zeilen von ihm im Skript, die ich sehr geschätzt habe", erzählte der Schauspieler. Eine perfekte Imitation des Musikers strebte er dabei nicht an: "Bob hatte keinen Gesangscoach. Er hatte zwei Flaschen Rotwein und vier Packungen Zigaretten - das kann man nicht imitieren." In "A Complete Unknown" sind neben Chalamet auch Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro und Scoot McNairy zu sehen. Der Film läuft im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale.