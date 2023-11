Worum geht es?

Jackie (Sängerin Brandy Norwood) und ihre Familie wollen allen beweisen, dass sie das harmonischste Familienleben führen und senden hierfür jedes Jahr eine Weihnachtskarte via Newsletter an etwaige Bekannte. Auch ihre ehemalige Kollege-Freundin Charlotte (Heather Graham) erhält eine. Um Jackie zu zeigen, dass auch sie ein tolles Leben vorzuzeigen hat, stattet Charlotte ihrer ehemaligen Busenfreundin kurzerhand einen vorweihnachtlichen Besuch ab. Ihr Zusammentreffen verläuft (zunächst) alles andere als freundschaftlich und das Weihnachtsfest ist sogar in Gefahr!