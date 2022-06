Die besten TV-Tipps am Freitag, dem 24. Juni

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Alte Freunde, Komödie

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) hat in Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter), der aus der Schweiz nach Rügen zurückgekehrt ist, die ideale Verstärkung für ihre Praxis gefunden. Der bestens organisierte Kollege ist die perfekte Ergänzung zu der Ärztin, die sich leidenschaftlich für ihre Patienten einsetzt. Umso erstaunter ist Nora, wie emotional Hannes auf einen ehemaligen Klassenkameraden reagiert, der bei ihr mit rätselhaften Symptomen in Behandlung ist. Zwischen Hannes und Thorsten Thieme (Kai Ivo Baulitz), heute Schulleiter in Sassnitz, muss zu DDR-Zeiten etwas vorgefallen sein.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Familienbande, Krimiserie

Eine ältere Dame bittet Benni (Antoine Monot, Jr.), ihren drogenabhängigen Sohn Peter Eckert (Constantin von Jascheroff) zu vertreten. Ihm wird zur Last gelegt, ausgerechnet seinen Freund Sebastian Kürzer ermordet zu haben. Der wurde mit durchtrennter Kehle im Bahnhofsviertel aufgefunden. Schnell ist ein Verdächtiger gefasst - sein Freund Peter Eckert. Beide waren zuletzt in einen öffentlichen Streit verwickelt.