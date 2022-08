Die besten TV-Tipps am Freitag, dem 26. August

20:15 Uhr, arte, An seiner Seite, Drama

Charlotte (Senta Berger) ist überglücklich, nach vielen Jahren nach München zurückzukehren. Ihr gesamtes Leben hat sie in den Dienst der Karriere ihres Mannes gestellt, des Stardirigenten Walter Kler (Peter Simonischek). Nach internationalen Engagements hat er die Orchesterleitung in München angenommen. Charlotte hatte genug von dem luxuriösen Nomadenleben und wünschte sich ein echtes Zuhause. Walter scheint es allerdings nicht ganz so ernst zu sein mit der Sesshaftigkeit. Er hat sich noch nicht so recht mit dem neuen Lebensabschnitt abgefunden.

20:15 Uhr, ProSieben, Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs, Fantasy

Die Schlacht um Mittelerde steht kurz bevor: Während die Hobbits Sam (Sean Astin) und Frodo (Elijah Wood) Mordor immer näher kommen, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Indes greift Saurons mächtiges Heer bestehend aus Tausenden von Orks die Hauptstadt von Gondor an. Über das einst mächtige Königreich wacht nur mehr ein schwächlicher Führer - es liegt an Aragorn (Viggo Mortensen), sich seinem Schicksal zu stellen, um Sauron so lange abzulenken, bis Frodo seine Mission erfüllt hat.

22:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Heilig sollt ihr sein!, Krimi

Bei einer jungen Frau soll in Frankfurt (Oder) ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden. Doch Jonas Fleischauer (Tom Gronau) fühlt sich berufen, das ungeborene Baby zu retten. Er schleicht sich in den OP und schneidet ihr, in dem Glauben etwas Gutes zu tun, das Baby aus dem Bauch. Wer ist dieser Jonas? Die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) setzen alles daran, den jungen Mann zu finden.