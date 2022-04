Die besten TV-Tipps am Mittwoch, dem 13. April

20:15 Uhr, NITRO, Königreich der Himmel, Ritterepos

Ein epischer Kampf um den religiösen Frieden: Der junge Schmied Balian (Orlando Bloom) verliert Frau und Kind zur Zeit der Kreuzzüge. Er macht sich auf den Weg nach Jerusalem, um ein neues Leben zu beginnen. Dabei begegnet er dem Kreuzritter Godfrey von Ibelin (Liam Neeson), der ihn aufnimmt und zum Ritter schlägt. Als Diener des Königs Baldwin IV. (Edward Norton) kämpft Balian von nun an gegen Templer und Sarazenen - für den Frieden zwischen den Religionen.

22:50 Uhr, Das Erste, Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin, Doku

Schon kurz nach ihrer Gründung Ostern 1982 führt die Düsseldorfer Punkband "Die Toten Hosen" die Stasi an der Nase herum: Die Musiker Campino, Andi, Breiti, Kuddel und Trini geben ein Geheimkonzert in einer Kirche, mitten in der damaligen DDR. In "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin" wird dieses einzigartige Ereignis nun zum ersten Mal umfassend erzählt. Inzwischen eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt, begeben sich "Die Toten Hosen" 40 Jahre später noch einmal auf die Spuren einer für sie bis heute unvergessenen Reise.