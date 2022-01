"Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL

Ähnlich wie bei "Ex on the Beach" wird in dem völlig neuen Reality-Format Ex-Beziehungen eine zweite Chance gegeben. Doch nicht alle teilnehmenden Stars wollen wieder mit dem/der Ex zusammenkommen, sondern Unausgesprochenes klären. Klingt nach einer guten Mischung aus Streitereien, Drama und Liebesglück. Man darf gespannt sein, welche Promis ab 22. Februar auf RTL+ und RTL in dieser Show zu sehen sein werden.