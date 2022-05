Die besten TV-Tipps am Montag, dem 30. Mai

20:15 Uhr, ZDF, Die Luft zum Atmen, Drama

Miriam Maertens (Eva Meckbach) entstammt einer bekannten Hamburger Schauspielerfamilie. Sie wächst behütet und unbeschwert auf, doch je älter sie wird, desto schlechter geht es ihr. Die erschütternde Diagnose: Mukoviszidose. Sie verspricht ihrer Mutter Christa (Janna Striebeck) nicht zu sterben und beschließt früh ein Doppelleben zu führen. Sie lebt, als wäre sie gesund, die Krankheit ist ihr Geheimnis. Als ihr Vater Peter (Michael Wittenborn) in der Zeitung von zwei Münchner Ärzten liest, die eine neue Methode für die Behandlung von Mukoviszidose entwickelt haben, trifft Miriam zum ersten Mal Menschen, die ihr helfen können.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin, Doku

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Anfang Juni 2022 greift die Dokumentation sechs entscheidende Phasen im Leben der Monarchin heraus und erzählt von bewegenden Momenten, Zerreißproben der königlichen Familie und vom Vereinigten Königreich im Wandel der Jahrzehnte. Ist die Queen ein Relikt aus einer untergegangenen Zeit, das Königshaus ein Anachronismus - oder verbirgt sich dahinter etwas Bedeutenderes, Wertvolleres, gar Sinnstiftendes?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Zum Staffelfinale machen die Löwen Luftsprünge. Allen voran Nico Rosberg. Er beweist seine Fitness und testet Everjump, das innovative Springseil von Moritz Lienert und Julian Fuchs. Doch springen Nico und die anderen Investoren auch auf einen Deal an? Oder gehen die Gründer mit leeren Händen nach Hause? Hard-Rock-Star Axel Rudi Pell ist zu Gast und hat seine E-Gitarre dabei. Werden die Löwen gemeinsam mit ihm rocken?

20:15 Uhr, ONE, 7500, Thriller

Die Zahlenkombination 7500 ist in der internationalen Luftfahrt der Emergency Code für eine Flugzeugentführung. Ein Code, der das Leben aller Menschen an Bord eines Airbus A319 von Berlin nach Paris für immer verändert. Nachdem Co-Pilot Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt) routiniert den Abflug der Maschine vorbereitet hat und der Start wie immer reibungslos verlaufen ist, dringt plötzlich Geschrei aus der Kabine. Eine Gruppe Männer dringt in die Pilotenkanzel ein. Es beginnt ein Ringen zwischen Besatzung und Angreifern.

22:15 Uhr, ZDF, Once Upon a Time in ... Hollywood, Drama

1969 in Hollywood. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) hat schon bessere Zeiten erlebt. Als TV-Star ist er in Serien wie "Bounty Law" zu Ruhm und finanziellem Auskommen gekommen. In den Hügeln von Beverly Hills besitzt er ein prächtiges Anwesen mit Pool. Doch Rick will unbedingt auf die große Leinwand. Gemeinsam mit seinem Stuntman Cliff Booth (Brad Pitt), der ihm in all seiner Coolness auch als Chauffeur, Handwerker und Freund unentbehrlich ist, kämpft er um Anerkennung. Allerdings befinden sich die USA im Umbruch.