"Once Upon A Time In Hollywood": Trailer zu Tarantinos Roman-Debüt

Diese Figur sei im Film ziemlich rätselhaft geblieben, führt Tarantino aus: "Um jene Geheimnisse zu lüften, die Cliff umgeben, habe ich bestimmte Kapitel eingefügt, in denen es ausschließlich um Cliffs Vergangenheit geht. Dann geht es wieder normal mit der aktuellen Story weiter, aber gleich danach ist wieder so ein Cliff-Kapitel über seine früheren Tage eingeschoben. Jedes davon soll sich wie eine kleine, in sich abgeschlossene Pulp-Story lesen."

Tarantinos Roman "Once Upon A Time In Hollywood" erscheint am 29. Juni im Verlag Harper Perennial.