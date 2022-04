Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 19. April

20:15 Uhr, ORF 1, Soko Linz, Krimiserie

Die erklärte Feministin Heidi Gallos starb eines gewaltsamen Todes. Bei ihren Ermittlungen stoßen Joe und Ben auf verzweifelte Ehefrauen, gekränkte Eitelkeiten und so einige hilflose Männer.

20:15 Uhr, ZDFneo, Friesland: Der Blaue Jan, Krimikomödie

Vier verkleidete, mit Harpunen bewaffnete Männer laufen durch Leers Altstadt und erschrecken alles, was ihnen in die Quere kommt. Besonders auf Frauen haben es die "Blauen Jans" abgesehen. Ein beliebter alter Brauch bei den Einheimischen. Doch dieses Jahr gerät der "Blaue Jan" in Verruf. Während des Trubels im Rathaus wird Gesa Dieken, Frauenbeauftragte der Stadt, mit einer Walfänger-Harpune getötet. Die Vermutung, dass einer der vier maskierten "Blauen Jans" in den Mord verwickelt ist, liegt nahe.