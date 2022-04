"Joko & Klaas gegen ProSieben": Staffel 5 mit neuen Stars

"Joko & Klaas gegen ProSieben" startet in die fünfte Runde. Ab dem 19. April 2022 treten Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) wieder gegen ihren Heimatsender an, um 15 Minuten Sendezeit zur Primetime zu gewinnen. Von 28 Ausgaben haben die Moderatoren bisher 15 verloren, wie ProSieben süffisant vorrechnet.

Der Sender gibt außerdem ein paar Spiel-Titel der neuen Staffel bekannt. Fans dürfen sich unter anderem auf "DJ Egoistico", "Wie schmeckt eigentlich Hip-Hop?" oder "Die Kirmes von Betrügien" freuen. Was dabei auf die beiden Senderzugpferde zukommt? "Über den Boden rollen, in Kofferräumen verstecken, Christbaumkugeln werfen, Schattenspiele machen, blind kochen, Scooter-Songs singen", heißt es in der Mitteilung des Senders. Auch die Band Scooter wird dann zu Gast sein.