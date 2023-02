Die besten TV-Tipps für Freitag, den 17. Februar

20:15 Uhr, Das Erste, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, Karneval

Das Mainzer Narrenschiff nimmt wieder Fahrt auf. Zwei Kampagnen lang blieben die Säle leer, Corona schickte die Fastnacht in Quarantäne. Jetzt endlich stehen die Aktiven der Mainzer Vereine MCV und MCC, GCV und KCK - unter dem Vorsitz von Sitzungspräsident Andreas Schmitt - wieder vor voll besetztem Haus auf der Bühne des Kurfürstlichen Schlosses und ein lach- und feierfreudiges Publikum kann sich in bester Stimmung an Pointen und Parodien, an Kritik und Kokolores, an Vorträgen und Live-Gesang Mainzer Art begeistern.