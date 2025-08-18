Im Kino ist Bob Odenkirk (62) bald in "Nobody 2" erneut als Auftragskiller zu sehen. Doch eine Rolle lässt den Schauspieler nicht los: die des Jimmy McGill alias Saul Goodman. Odenkirk verkörperte den Anwalt erst von 2008 bis 2013 in "Breaking Bad" und dann von 2015 bis 2022 im Ableger "Better Call Saul". Im Gespräch mit "Today.com" erzählte der Darsteller, dass er für eine Rückkehr als Saul offen ist.

Doch für ein Comeback seiner wichtigsten Figur hat Bob Odenkirk eine Bedingung: Saul muss im Gefängnis bleiben. Dort sitzt der Anwalt, nachdem er am Ende von "Better Call Saul" eine Haftstrafe von 86 Jahren aufgebrummt bekam.

"Er kommt nicht raus", stellte Odenkirk klar. Und präzisierte: "Falls es eine weitere Saul-Serie gibt, spielt sie im Gefängnis".