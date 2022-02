Walter-White-Cameo?

Welche Möglichkeiten bieten sich in "Better Call Saul" Staffel 6 nun für ein White-Cameo an? Womöglich bekommen wir den Chemie-Profi genauso zu sehen, wie er auch am Beginn von "Breaking Bad" auftritt: als Familienmensch und Lehrer, der desinteressierte Teenager unterrichtet.

Vielleicht laufen sich Saul und Walter aber auch nur einfach einmal kurz über den Weg, ohne zu ahnen, dass sich in wenigen Monaten dann zwischen ihnen eine denkwürdige Begegnung anbahnen wird.

Oder der Anti-Held wird auch mit einer ganz anderen Figur konfrontiert und spricht vielleicht einmal kurz mit Kim Wexler oder Nacho Varga.