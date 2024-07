Regisseur

Mark Molloy

wollte den gesamten Film in Los Angeles und Beverly Hills drehen. Besonders wichtig war ihm, die Actionszenen so real wie möglich zu gestalten. So ließ er u. a. den berühmten Rodeo Drive absperren, einen Hubschrauber direkt vor dem historischen Rathaus von Beverly Hills landen und eine Schießerei mit Kartellmitgliedern direkt auf dem Wilshire Boulevard inszenieren. Eddie Murphy erinnert sich: "Als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich: ,Wie wollen die das hinbekommen, dass es so aussieht, als würde da ein Hubschrauber durch die Straße fliegen?‘ Und Mark meinte: ,Wir drehen das mit einem echten Hubschrauber.‘ Und genau das haben sie gemacht. Es war total verrückt."