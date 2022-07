"Bibi & Tina – Einfach anders"-Trailer: Neue Kino-Hexereien

Das sagt Detlev Buck über den Film

Für Regisseur Detlev Buch ist klar, dass es immer weitergehen muss, weil SuperheldInnen nie aufhören, Abenteuer zu erleben.

Im Presseheft zum neuen Film erzählt er auch, wie das Projekt eigentlich zustande gekommen ist: "Ich hatte das Glück, während meine Kinder groß wurden, fünf Kinderfilme drehen zu dürfen. Meine Kinder hatten den Eindruck, dass ich etwas Sinnvolles mache.

So hatten sie natürlich auch Einfluss bei der Findung der Themen zu der erfolgreichen Kinofilmreihe 'Bibi & Tina'. Nun hat die Jüngste Abitur gemacht und ich dachte, jetzt ist gut. Aber immer, wenn man denkt, alles ist gut, kommt es anders, wie in einem guten Film.

Ein großes Thema rückte bei meiner Tochter vor dem Abitur ins Bewusstsein: Was kann ich eigentlich? Was will ich? Wer bin ich? Die Identität. Das hat mich zu dieser neuen Geschichte bewegt."

"Bibi & Tina – Einfach anders" startet am 21. Juli in unseren Kinos.