In Staffel 2 der ORF-Erfolgsserie heißt es für die "Biester" umdenken: Die Sunds müssen sich mit einer neuen Situation arrangieren, ihr Geld ist schließlich weg. Also müssen sie zu Familie Tichy in den Gemeindebau ziehen und - zumindest der Nachwuchs - in die fremde Arbeitswelt eintauchen. Die Väter finden sich unterdessen in einer Zweckgemeinschaft der anderen Art wieder – als Zellen-Ko-Bewohner im Gefängnis. Doch wann und wo finden wir die neuen Folgen?