50 Tage "Big Brother" 2025 gingen am Abend des 14. April live auf Joyn und auf sixx zu Ende. In dieser Zeit lebten insgesamt 18 Bewohnerinnen und Bewohner in der kameraüberwachten Wohngemeinschaft von Big Brother und erhielten dabei Besuch von Matthias Mangiapane, Emmy Russ, Cosimo Citiolo, Gina-Lisa Lohfink, Janine Pink, Jenny Elvers und Danni Büchner als Promi-Gäste mit jeder Menge Reality-Erfahrung.

Sechs der Bewohner und Bewohnerinnen standen dann im Finale, nur einer oder eine von ihnen verließ den Container mit dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Wer hat heuer gewonnen?