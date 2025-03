Auch bei "Big Brother" 2025 hat das Publikum das Sagen und regelmäßig fällt die Entscheidung per Abstimmung: Wen wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer weitersehen und für wen endet die Reise im Container? Wir bieten euch hier einen Überblick, wer bereits seine Sachen packen musste und raus ist . Außerdem verraten wir euch, wie das Voting eigentlich funktioniert.

Florentina (27, Wien) - raus an Tag 14

Aurelia (28, Ulm) - raus an Tag 7

Mika (23, Gladbeck) - raus an Tag 2

So funktioniert das "Big Brother"-Voting

Manche Votings sind nur per Joyn App zu entscheiden und mache Votings werden durch die Joyn App, aber auch durch Telefon (nur aus Deutschland) und SMS (aus Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich) entschieden. Daher ist es wichtig, darauf zu achten, welche Ansagen die Moderation in den Liveshows jeweils macht.

Die Joyn App kann man hier herunterladen:

Nach dem Download ist eine kostenlose Registrierung erforderlich und danach kann's losgehen: Pro Votingrunde darf man einmalig kostenlos abstimmen und immer bis zum Schluss der Votingrunde die Stimme verändern.

Bei Votings, die per SMS erfolgen, ist die Endziffer des gewählten Bewohners / der Bewohnerin an 0901 - 05 04 03 schicken. Es fallen Kosten von 0.50 EUR pro SMS an. Die Teilnahme ist ab 14 gestattet. SMS-Teilnehmer:innen erhalten eine Info-SMS. Alle Informationen sind auch hier nachzulesen!