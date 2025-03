Big Brother will in dieser Staffel 2025 all jene entdecken, die bald jeder kennt, und lädt daher regelmäßig Promi-Gäste mit Reality-Erfahrung ein, die den angehenden Reality-Stars mit Rat und Tat zur Seite stehen – und ihr Zusammenleben beeinflussen. Reality-Star und "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo (u.a. "Promis unter Palmen" 2025, "Forsthaus Rampensau Germany" 2024) zieht am Donnerstag, 13. März, live ab 19:15 Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn und in "Big Brother – Die Show" auf sixx ein.