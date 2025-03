Big Brothers Reality-Bootcamp geht mit Woche vier im Container weiter: 2015 selbst an „Promi Big Brother“ teilgenommen, zieht Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink diese Woche als Promi-Gast in den Container ein, um den Bewohnerinnen und Bewohnern mit ihrer Erfahrung zur Seite zu stehen. Ihr Einzug am Dienstag, 18. März , live ab 19:15 Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn und in „Big Brother – Die Show“ auf sixx.

Neue Mitbewohnerin: Saskia (41, Nienburg) zieht am Mittwoch, 12. März, live auf Joyn und sixx als Bewohnerin in den Container ein. Die 41-Jährige ist ein echter Tausendsassa: Neben ihrem Job als Telefonistin arbeitet sie als Nageldesignerin, ist alleinerziehende Mutter und tritt in diversen TV-Formaten auf. Mit ihrer lebensfrohen und energiegeladenen Art will Saskia neuen Schwung in den Container bringen.