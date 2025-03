In Woche 5 erwarten die Bewohnerinnen und Bewohner des "Big Brother" -Containers schaurige Neuigkeiten: Big Brother konfrontiert sie über den Fernseher im Wohnbereich immer wieder mit Videobeweisen ihrer Regelverstöße der ersten 25 Tage und greift mit Bestrafungen durch. Eine weitere Bestrafung haben sich die Bewohner:innen selbst „erarbeitet“, denn für die nicht bestandene Aufgabe der Woche liefert Big Brother diese Woche lediglich Kohl zum Essen in den Container. Dafür zieht ein weitere Promi ein.

Promi-Gast Janine Pink

So sehen Siegerinnen aus: Reality-Star Janine Pink gewinnt 2019 „Promi Big Brother“ und wird sich jetzt persönlich von den Reality-Qualitäten der Bewohnerinnen und Bewohner überzeugen. Sie zog am Dienstag, 25. März - live ab 19:15 Uhr im 24/7-Stream auf Joyn und in "Big Brother – Die Show" auf sixx - für diese Woche als Promi-Gast ein.

Neben ihrer guten Laune bringt Janine Pink auch großen Einfluss auf den bevorstehenden Exit mit. Janine teilt die sechs Nominierten in zwei Teams ein, die bei der Aufgabe der Woche gegeneinander antreten müssen. Das Siegerteam wird von der Exit-Liste gestrichen. Über Sieg oder Niederlage der Aufgabe entscheiden dieses Mal die Zuschauerinnen und Zuschauer über die Joyn-App.