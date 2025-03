Zwei Wochen vor dem Finale kann sich niemand mehr sicher sein: Jederzeit kann das WG-Leben für eine Bewohnerin oder einen Bewohner in "Big Brother" 2025 vorbei sein. Am 31. März beginnt direkt im Anschluss an den Exit die nächste Nominierung: Per Glücksspiel gelangt ein Bewohner auf die Exit-Liste – und darf sich zwei Gegner:innen frei wählen, gegen die er oder sie im Zuschauervoting in der Joyn-App antreten möchte. Der nächste Exit folgt noch diese Woche. Allerdings gibt es auch einen prominenten Zuzug zu vermelden.