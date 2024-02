"Big Brother": Neue Normalo-Staffel mit dieser großen Neuerung

Der "Big Brother"-Container öffnet schon in einem Monat seine Türen. Am 4. März 2024 startet das Urgestein des Reality-TVs in die neue Runde. 16 Bewohnerinnen und Bewohner werden ab dann 100 Tage auf engem Raum miteinander verbringen. Dies gab die ProSieben-Sat.1-Gruppe in einer Pressemitteilung bekannt.

Die neue Ausgabe von "Big Brother" wird erstmals nicht im Fernsehen laufen, sondern ausschließlich bei Joyn. Beim Streamingdienst der ProSieben-Sat.1-Gruppe können die Fans das Geschehen rund um die Uhr live verfolgen. Neben dem Livestream wird es wöchentliche Highlight-Shows gegen, ebenfalls bei Joyn. Moderiert werden sie von Jochen Schropp (45), der zuletzt in Sat.1 regelmäßig "Promi Big Brother" präsentierte.