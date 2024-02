Camp-Feindin Leyla Lahouar (27) zeigte sich indes nur mäßig interessiert an Kims Ausführungen, was sie auch offen zugab. Hellhöriger wurde sie, als ihr Dschungel-Schwarm Mike befragt wurde. Dass die zwei eine Nacht eng aneinander gekuschelt auf einer Pritsche verbracht haben, hielten beide mittlerweile für eine "doofe Idee". Das lag allerdings weniger an Kim und mehr an der mangelnden Hygiene. "Wir haben einfach gestunken", erörterte Leyla. Für die Zukunft ist allerdings nichts ausgeschlossen, wie Mike versicherte: "Unser Freundschaftsarmband hab ich noch. Wir sind so verblieben, dass wir in Kontakt bleiben..."