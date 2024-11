Der unter anderem aus "Titanic" bekannte US-Schauspieler Billy Zane (58) wird auf der Kinoleinwand zu Marlon Brando (1924-2004). Vor der Weltpremiere von "Waltzing with Brando" am 30. November auf dem Torino Film Festival zeigen offizielle Szenenbilder des Biopics Zane in seiner Rolle. Auf den Fotos sieht der Mime der großen Hollywood-Legende täuschend ähnlich.

Biopic "Waltzing with Brando" über fünf Jahre im Leben der Kino-Legende

So wirkt Zane etwa auf einem veröffentlichten Szenenbild exakt wie das Ebenbild von Brandos Don Vito Corleone aus Francis Ford Coppolas (85) zeitlosem Mafia-Klassiker "Der Pate". In "Waltzing with Brando" geht es laut "Variety" um die Jahre 1969 bis 1974, in denen Brando nicht nur für "Der Pate" vor der Kamera stand, sondern auch für Bernardo Bertoluccis (1941-2018) kontroverses Erotikdrama "Der letzte Tango in Paris".

Daneben widmet sich das Biopic jedoch auch dem Umwelt-Aktivismus des großen Schauspielers. Brando überzeugte damals den jungen, idealistischen Architekten Bernard Judge (1931-2021), für ihn auf dem winzigen, nördlich von Tahiti gelegenen Atoll Tetiaroa ein nachhaltiges Haus zu errichten.

"Waltzing with Brando" basiert auf den im Jahr 2011 erschienenen, gleichnamigen Memoiren des Architekten Judge, der 2021 verstarb. Ein deutscher Kinostarttermin steht gegenwärtig noch nicht fest.