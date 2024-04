Halbstarker, Hells Angel, Rocker, Wilder auf der Maschine – das sind alles Begriffe, die "brave Bürger" in Furcht und Schrecken versetzen konnten. Und einen ebensolchen Bürgerschreck verkörpert Brando in diesem Drama: Er wirft sich in Lederjacke und fällt als Anführer einer Motorradgang in eine kalifornische Kleinstadt ein. Doch dann erliegt er dem Charme Kathies (Mary Murphy), einem "Good Girl", dessen Vater Polizist (Robert Keith) ist.

All die hochkochenden Gefühle explodieren in einem sagenhaften Finale. Welchen Einfluss das Halbstarken-Image auf ängstliche Gemüter ausübte, erkennt man an dem kuriosen Umstand, dass der Film bis 1968 in Großbritannien nicht öffentlich aufgeführt werden durfte.

Zu sehen auf Amazon Prime Video, Sky und Apple TV+. Hier geht's direkt zum Film!