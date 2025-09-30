Im Rahmen des Filmfest Hamburg feierte in der Hansestadt das Biopic "Olivia" über das bewegte Leben der bekannten Dragqueen Olivia Jones (55) seine Premiere. Zahlreiche bekannte Freunde der Kiez-Legende ließen es sich nicht nehmen, an der emotionalen Veranstaltung teilzunehmen. Auf dem roten Teppich strahlte Jones unter anderem mit der weiteren Drag-Vorreiterin Lilo Wanders (70). Auch Claudia Obert (64) und Julian F. M. Stoeckel (38) sowie Guido Maria Kretschmer (60) und Annette Frier (51), die im Film die Mutter der Titelfigur verkörpert, erwiesen Jones die Ehre.

Natürlich waren auch die weiteren Stars der ZDF-Produktion, die von Jones' Jugend bis hin zum Aufstieg in der schillernden Hamburger Dragszene handelt, vor Ort. Auf Fotos von der Veranstaltung posiert Jones gemeinsam mit "Olivia"-Regisseur Till Endemann und den beiden Schauspielern, die sie in dem Streifen verkörpern: Die erwachsene Version wird im Film von Johannes Hegemann gespielt, der 13-jährige Arian Wegener mimt derweil den jungen Oliver Knöbel, wie die Travestie-Kultfigur mit bürgerlichem Namen heißt.