Andererseits werden queere Filme oft nur in begrenzter Anzahl in den großen Kinos gezeigt und haben nicht immer das Budget für eine umfassende Werbekampagne, die das Publikum erreicht. Es bedarf mehr Sichtbarkeit und Unterstützung für queere Filme und ihren Schöpferinnen und Schöpfer, damit sie das Publikum erreichen können, das sie verdienen. Wir brauchen mehr Diversität und vor allem mehr Mut seitens der Sender, Institutionen und Förderer, um Inklusion in der Filmindustrie sicherzustellen.

Es gibt immer noch viele Hindernisse, insbesondere wenn man nicht in bestimmten Schubladen erzählen möchte. Es bestehen immer noch Vorurteile und Diskriminierung gegenüber LGBTQ+-Themen in der Filmindustrie selbst, was dazu führen kann, dass diese Filme nicht die gleichen Ressourcen und Chancen erhalten wie andere Filme.