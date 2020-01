"Birds of Prey": Neuer Trailer des DC-Abenteuers mit Harley Quinn

Wäre doch gelacht, wenn der "Joker" die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Mit einem neuen Trailer drängt sich seine mindestens ebenso durchgeknallte Ex-Freundin Harley Quinn ins Rampenlicht. Der Film dazu kommt am 7. Februar in die heimischen Kinos.

Zuletzt war Margot Robbie in "Suicide Squad" (2016) als Harley Quinn zu sehen. Der Joker war damals noch Jared Leto, nicht Joaquin Phoenix. Aber egal: "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" spielt, erstens, in einem ganz anderen Universum und kommt, zweitens, ganz ohne Joker aus. Harley hat sich nämlich von "Mister J." getrennt und gleich auch ein paar neue Freundinnen gefunden. Das kann ja heiter werden. In neuen Trailer gibt's mehr zu sehen: