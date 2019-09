"Birds of Prey": Was wir bisher über den DC-Film mit Margot Robbie wissen

Wer macht den Film?

Warner Bros. produziert "Birds of Prey" gemeinsam mit der Produktionsfirma LuckyChap Entertainment von Margot Robbie. Sie hatte die Idee zum Film und steckt auch hinter dem Pitch des Films bei DC und dem Hollywood-Studio.

Regie führt die junge Regisseurin Cathy Yan, die sich durch ihren ersten Spielfilm "Dead Pigs" im Vorjahr beim Sundance Film Festival einen Namen gemacht hat.

Unterstützung bekommt Yan vom erfahrenen Action-Regisseur Chad Stahelski, bekannt für die "John Wick"-Filme. Seine auf Action-Stunts spezialisierte Firma 87 Eleven war bei "Birds of Prey" von Anfang an dabei. Doch nun berichtet der Hollywood Reporter, dass sich Stahelski persönlich um die Action-Szenen kümmert (ohne als Second Unit Director genannt zu werden). Demnach wurden in der Postproduktion auch zusätzliche Action-Szenen für Harley Quinn nachgedreht, von denen es laut Margot Robbie jede Menge gibt.

Von Anfang an klar war auch, dass der Film in den USA ein R-Rated Actionfilm wird (also hierzulande wohl ab 16 Jahren freigegeben ist). Robbie wollte einen Film für ein erwachsenes Publikum im Stil von "Deadpool" oder "Logan" machen.

Gibt es einen Bezug zum DCEU?

Offiziell ist "Birds of Prey" der achte Film des (inoffiziell so gennannten) DC Extended Universe (DCEU) nach "Man of Steel" (2013), "Batman vs. Superman" (2016), "Suicide Squad" (2016), "Wonder Woman" (2017), "Justice League" (2017), "Aquaman" (2018) und "Shazam" (2019). Allerdings ist zu erwarten, dass die Bezüge zu den alten DCEU-Filmen von Zack Snyder möglichst geringgehalten werden.

Zu erwarten sind hingegen Verweise auf künftige DC-Filme. Das Drehbuch stammt von Christina Hodson, die zuletzt den "Transformers"-Spin-Off "Bumblebee" geschrieben hat. Hodson wird auch das Drehbuch des angekündigten "Batgirl"-Films schreiben und arbeitet auch beim Drehbuch des bereits mehrmals verschobenen DC-Films "The Flash" mit. Aber auch Bezüge zum "Suicide Squad"-Reboot von James Gunn, in dem Robbie wieder als Harley Quinn auftaucht, sowie zu geplanten DC-Filmen im "Gotham City"-Universum von Batman sind durchaus wahrscheinlich.

Wann kommt der Film ins Kino?

"Birds of Prey" startet am 7. Februar 2020 in den heimischen Kinos.