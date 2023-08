Nach der Ankündigung der US-Filmgesellschaft Warner Bros. im Jahr 2017, dass Action-Star Dwayne Johnson (51) die Hauptrolle in einer Verfilmung der Superhelden-Figur "Black Adam" aus dem Kosmos von DC Comics übernehmen werde, waren die Erwartungen groß. Als der Film 2022 schließlich tatsächlich in den Kinos anlief, blieben die Umsätze jedoch deutlich hinter den Erwartungen der Studio-Bosse zurück. In der Folge wurden die Verträge mit Johnson aufgekündigt und Pläne für eine Fortsetzung eingestampft.

In der Talk-Show "Hart to Heart" des Schauspielers Kevin Hart (44) zeigte "The Rock" sich erneut enttäuscht über diese Entscheidung und erklärte seine Sicht der Dinge auf das Scheitern von "Black Adam". Seiner Ansicht nach habe der Flop vor allem mit dem Führungswechsel bei DC zu tun, die während der laufenden Produktion des Films erfolgte.