Dwayne Johnson schenkte seiner Mutter neues Haus

Dwayne "The Rock" Johnson (50) hatte eine schöne Überraschung für seine Mutter Ata Johnson (73)! Der Schauspieler beschenkte die 73-Jährige mit einem neuen Haus. Auf seinem Instagram-Account teilte er Videos, in denen die erste Reaktion seiner Mutter auf die verschiedenen neuen Zimmer zu sehen ist. In den kurzen Clips ist Ata Johnson zu Tränen gerührt. "Als ich ein kleiner Junge war, hasste ich es, wenn meine Mutter weinte - heutzutage nehme ich ihre Freudentränen gerne an", schrieb der ehemalige Wrestler unter eines der Videos.