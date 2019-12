"Black Widow": Erster Trailer des neuen Marvel-Actionspektakels

Im Marvel Cinematic Universe (MCU) ist die Superspionin Natasha Romanoff, alias "Black Widow", erstmals in "Iron Man 2" (2010) aufgetaucht. Später wurde Black Widow zu einem der Gründungsmitglieder der "Avengers" (2012). Im fulminanten Finale "Avengers: Endgame" (2019) opfert sich die Marvel-Heldin, um den Soul Stone für den endgültigen Sieg über Thanos zu bekommen. Natasha Romanoff ist also im MCU offiziell tot. Dennoch kehrt Scarlett Johansson am 20. April 2020 in "Black Widow" in ihre Rolle als Marvel-Superheldin zurück. Allerdings spielt der Film vor ihrem Tod im MCU und ist wohl eine Action-reiche Reise in die Vergangenheit der Superspionin. Hier ist der erste Trailer: