"Breaking Bad" auf Isländisch: Die Arte-Serie "Blackport"

Finanzieller Erfolg mit Fischfang

Mit den Fangquoten sollte eine Überfischung abgewendet werden. Jedes Schiff erhielt Fangrechte für eine bestimmte Menge. Ein System, das sich im Laufe der Jahre wandelte. So durften diese Rechte auch vermietet, verkauft oder vererbt werden. Fisch, eigentlich ein Allgemeingut in Island, wanderte so - Filetstück für Filetstück - in die Hände von Großunternehmen - sogenannte Quotenkönige.

Regisseur Gardasson entdeckte das Thema bei Dreharbeiten zu einem anderen Projekt. "In dieser abgelegenen, unwirtlichen Region haben wir einen der sogenannten Quotenkönige kennengelernt - diese Fischer sind dank der Fangquoten reich geworden. Er war völlig davon überzeugt, das Meer und die Fische gehörten ihm. Da haben wir gemerkt, dass wir, wie viele Isländerinnen und Isländer, nichts darüber wussten." Aus dieser Beobachtung entstand die Serien-Idee.