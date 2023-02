"Breaking Bad": Werbeclip mit Bryan Cranston als Walter White ist da!

Cranston verriet auf Instagram, dass der Werbespot am 12. Februar erscheint, und damit im Rahmen der diesjährigen Super-Bowl-Kampagne. Es ist laut "The Hollywood Reporter" der erste Super-Bowl-Spot für PopCorners. Das NFL-Finale findet am 12. Februar im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, statt. Rihanna (34) tritt in der Halbzeitpause auf.