Der Kult-Horrorfilm aus dem Jahr 1999 erhält einen Neustart. Auch die Original-Macher sind als Produzenten dabei.

Bei einem geplanten Reboot von "Blair Witch Project" sind nun offenbar die Macher des Originals als Produzenten mit an Bord. Zuvor hatten diese ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, dass sie in den vergangenen Jahren übergangen worden sind. Der Film aus dem Jahr 1999 wurde mit einem Budget von 35.000 Dollar gedreht und spielte dann 248 Millionen Dollar ein. Das macht ihn zu einem der profitabelsten Filme aller Zeiten. Im Jahr 2024 kündigte Lionsgate in Zusammenarbeit mit Blumhouse eine Neuauflage an.

Ankündigung der Neuauflage sorgte für Ärger Das führte zu Unmut bei den Stars des Originals. Nach der Ankündigung der Neuauflage sprach Joshua Leonard (50) auf Instagram vom Höhepunkt von "25 Jahren Respektlosigkeit". Bei den Fortsetzungen aus den Jahren 2000 und 2016 waren sie nicht beteiligt worden. Die Filme konnten nicht an den Erfolg des ersten Streifens anknüpfen. Nun berichtet "The Hollywood Reporter", dass bei der Neuauflage unter der Regie von Dylan Clark sowohl Joshua Leonard als auch Michael C. Williams als ausführende Produzenten dabei sein werden. Neben den beiden Darstellern aus dem Original soll auch das Regieteam des ersten Films, bestehend aus Eduardo Sánchez, Daniel Myrick und Gregg Hale, an Bord sein. Angekündigt wurde "eine neue Vision für 'Blair Witch', die diesen Horror-Klassiker einer neuen Generation näherbringen wird".

Filmstudenten verschwinden im Wald "Blair Witch Project" mit Heather Donahue, Joshua Leonard und Michael C. Williams in den Hauptrollen, sorgte bereits bei seiner Premiere auf dem Sundance Film Festival im Jänner 1999 für Furore und Gänsehaut. Im Juni desselben Jahres kam der Streifen in die Kinos. Die Handlung dreht sich um drei Filmstudenten, die im Wald verschwinden, nachdem sie sich aufgemacht hatten, einen Dokumentarfilm über die Hexe von Blair zu drehen.