"Bliss": Erster Trailer zu Amazons Sci-Fi Drama mit Salma Hayek

Comeback

Vor der Kamera sehen wir Owen Wilson und Salma Hayek in für sie sehr untypischen Rollen. Salma Hayek machte sich in den 90ern vor allem einen Namen als attraktive Frau, die sich den glorreichen Helden in die Arme warf, während Owen Wilson vor allem als tollpatschiger Liebhaber in Erscheinung trat. Es ist erfrischend, die beiden in einem derart anderen Genre zu sehen und neue Seiten von ihnen zu entdecken.

Auch wenn Hayek in den letzten Jahren bei immer weniger Projekten zusagte, arbeitete sie dennoch stetig an ausgewählten Produktionen mit, aber Owen Wilsons letzter Film kam 2017 in die Kinos. 2021 könnte jedoch das Jahr seines Comebacks werden. Neben "Bliss“ ist er heuer nämlich auch in der neuen Disney+-Serie "Loki“ und in Wes Andersons "The French Dispatch“ zu sehen.

"Bliss“ erscheint am 5. Februar auf Amazon Prime.