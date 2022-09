"Blonde": Welche wahre Geschichte steckt hinter dem Monroe-Film?

Clark Gable als Vater?

Dachte Monroe tatsächlich, dass Clark Gable ihr Vater gewesen sein könnte? Ein wichtiger Punkt in ihrem Leben war die Suche nach ihrem Vater. In "Blonde" zeigt Marylins Mutter dem jungen Mädchen ein Foto des Schauspielers Clark Gable und behauptet, das sei Norma Jeans leiblicher Vater.

Tatsächlich zog auch die echte Monroe diese Möglichkeit vorübergehend in Betracht und stand in ihrem allerletzten Film "The Misfits" sogar mit Gable gemeinsam vor der Kamera. Ob das Thema damals zwischen den beiden in Drehpausen angesprochen wurde, wissen wir aber nicht.