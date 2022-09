"Blonde"-Charakter-Guide: Das sind reale Vorbilder der Figuren

Gladys Pearl Baker

Diese Frau war Norma Jeanes Mutter und litt unter mentalen Problemen. Nach Gladys psychischem Zusammenbruch landete die junge Norma sogar in einem Waisenhaus.

In "Blonde" wird diese wichtige Figur durch Julianne Nicholson dargestellt. Wir kennen die Schauspielerin etwa durch ihren Auftritt an der Seite von Margot Robbie in "I, Tonya" oder dem Gangster-Film "Black Mass" mit Johnny Depp. Auch als Serien-Darstellerin hat sie sich durch Rollen in "Mare of Easttown" oder "Boardwalk Empire" und "Ally BcBeal" einen Namen gemacht.

Mit diesem personellen Hintergrundwissen gewinnt "Blonde" bestimmt eine weitere Tiefendimension.

"Blonde" ist ab sofort auf Netflix verfügbar.