"Blood of My Blood"-Trailer: Das ist das "Outlander"-Spin-off

Das Prequel erzählt die Liebesgeschichten der Eltern von Jamie und Claire und überrascht mit einer unerwarteten Wendung.

Abschied und Neuanfang für alle "Outlander"-Fans: Während die beliebte Highland-Saga mit der achten Staffel bald zu Ende geht, beginnt mit dem Spin-off "Outlander: Blood of My Blood" ein neues Kapitel. Hier ist der Trailer:

Neue Liebesgeschichten zwischen den Zeiten Im Mittelpunkt der Prequel-Serie stehen nicht länger Claire und Jamie Fraser, sondern ihre Eltern: Die Liebesgeschichten zwischen Ellen MacKenzie und Brian Fraser sowie Julia Moriston und Henry Beauchamp bilden den Kern der Handlung. Die zehnteilige Serie spannt einen historischen Bogen vom 18. Jahrhundert in Schottland bis in die Wirren des Ersten Weltkriegs - und bringt beide Erzählstränge auf unerwartete Weise zusammen. Denn wie der Trailer bereits verrät, konnte auch Claires Mutter in der Zeit reisen - eine echte Überraschung für viele Fans. Anders als "Outlander" basiert das Prequel nicht auf den Romanen von Diana Gabaldon (73). In der Buchvorlage wuchs Claire als Waise bei ihrem Onkel auf, ihre Eltern starben bei einem Autounfall.

Junge Versionen mit verblüffender Ähnlichkeit Die Hauptrollen übernehmen Harriet Slater (30) und Jamie Roy (32) als Jamies Eltern sowie Hermione Corfield (31) und Jeremy Irvine (35) als Claires Eltern. Die Produktion legte dabei großen Wert auf eine erkennbare Ähnlichkeit zu Caitriona Balfe (45) und Sam Heughan (45), den Darstellern von Claire und Jamie in der Originalserie. Optisch passt das erstaunlich gut - die Figuren könnten tatsächlich verwandt sein. Auch einige bekannte Namen aus der Hauptserie feiern ein Comeback: Ellen MacKenzies Brüder Colum und Dougal sowie Murtagh, Jamies Patenonkel und enger Vertrauter, kehren als junge Erwachsene zurück. In der Originalserie sind sie längst verstorben - hier erleben Fans ihre Vorgeschichte.

Wie geht es mit "Outlander" weiter? Wann die finale achte Staffel von "Outlander" fortgesetzt wird, steht dagegen noch nicht fest - voraussichtlich werden die neuen Folgen Anfang 2026 zu sehen sein. Ein erster Trailer wurde bereits vor Kurzem veröffentlicht. Auch das letzte Buch von Gabaldons Highland-Saga steht noch aus. Der neunte Roman mit dem Titel "Das Schwärmen von tausend Bienen" erschien 2021, aktuell arbeitet die Erfolgsautorin am zehnten und letzten Buch. Damit geht die Serie vor der Buchreihe zu Ende und wird sich laut Gabaldon grundlegend vom Serienfinale unterscheiden. "Das Ende der Serie wird wirklich keine Ähnlichkeit mit dem Ende der Buchreihe haben", verriet Gabaldon. "Outlander: Blood of My Blood" ist derzeit nur in Deutschland verfügbar: und startet am 9. August 2025 exklusiv bei MagentaTV. Kunden können die Serie kostenlos streamen. Auch für Nicht-Kunden gibt es einen Vorgeschmack: Die erste Episode ist gratis und ohne Login abrufbar.