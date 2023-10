"Outlander": 6 ähnliche Serien, die du als Fan lieben wirst

Die unglaubliche Chemie zwischen den Hauptdarsteller:innen, die wunderschöne Landschaft und die romantische, heiße und leidenschaftliche Liebesgeschichte in "Poldark" stehen der in "Outlander" in nichts nach. Auch mit vielen Intrigen und Drama kann die Serie aufwarten.

Der britische Armee-Captain Ross Poldark (Aidan Turner) ist am Boden zerstört, als er nach dem Kampf in der Amerikanischen Revolution nach England zurückkehrt: Sein Vater ist gestorben, sein Familienbesitz liegt in Trümmern und seine Jugendliebe (Eleanor Tomlinson) gerade dabei ist, seinen Cousin zu heiraten.

Die Liebe zwischen Ross und Demelza lässt schnell jedes Herz und jeden Bildschirm erflammen – und wärmt einen damit genauso lange, bis "Outlander"-Staffel 7 weitergeht.

Alle vier Staffeln von "Poldark" kann man auf Amazon kaufen. Hier geht's direkt zur Serie!