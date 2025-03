Gute Nachrichten für die Fans von "Vikings". Rund fünf Jahre nach dem Ende der Wikingerserie und ein Jahr nach dem des Ablegers "Valhalla" liefert Michael Hirst (72) neuen Stoff aus dem rauen Norden. Für Amazon Prime wird der "Vikings"-Schöpfer die neue Serie "Bloodaxe" erschaffen. Dies vermelden amerikanische Branchenportale wie "Deadline" . Es handelt sich zwar um kein direktes Spin-off der Kultserie, das Ganze spielt aber in einem ähnlichen Umfeld.

"Ich fühle mich gesegnet und bin zutiefst begeistert, dass Amazon mir die Möglichkeit gegeben hat, in die fantastische Welt der nordischen Sagen und der Männer, Frauen und Götter der Wikingerwelt zurückzukehren, die mir so viel bedeutet haben", wird Michael Hirst zitiert.

"Während sie um den Thron Norwegens kämpfen, wird das Land von erbitterten Rivalen, wechselnden Loyalitäten und blutigem Verrat zerrissen", heißt es in der Synopsis von "Bloodaxe". Neben Feinden im Inneren müssen sich Erik und Gunnhild mit den Königen anderer skandinavischer Reiche und einem englischen Herrscher herumschlagen.

"Unglaubliche neue Charaktere"

Die neue Serie schreibt der Showrunner gemeinsam mit seinem Sohn Horatio. Der war als Schauspieler in mehreren Folgen von "Vikings" zu sehen. "Bloodaxe" ist sein Debüt als Autor. "Horatio und ich haben die Absicht, Ihnen die Augen für unglaubliche neue Charaktere und unglaubliche Geschichten zu öffnen, die alle wahr sind und von denen viele den Lauf der Geschichte verändert haben", sagt Michael Hirst.

Amazon hat das Vater-Sohn-Duo übrigens noch für eine andere historische Serie verpflichtet. Michael und Horatio Hirst sollen den Roman "A Day of Fire: A Novel of Pompeii" adaptieren. "Gladiator"-Regisseur Ridley Scott (87) produziert.

"Vikings" lief von 2013 bis 2020 in Nordamerika bei dem Sender History. In Deutschland strahlte zunächst ProSieben die Serie aus, ab der zweiten Staffel übernahm Amazon Prime. Von 2022 bis 2024 zeigte Netflix den Ableger "Vikings: Valhalla".