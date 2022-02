Verändernde Chronologie

Die größte Abweichung zur realen Historie betrifft die zeitliche Abfolge der einzelnen Schlachten und Kriege, die in der Serie nacherzählt werden: In Wirklichkeit liegen zwischen ihnen viele Jahrzehnte, wie auch "Filmstarts" analysiert, weshalb auch nicht immer dieselben Personen darin involviert waren (wie uns die Serie glaubhaft machen will).

Beispielsweise fand die (viele Jahre andauernde!) Invasion König Knuts in England erst zehn Jahre nach dem historischen Massaker am St. Brice's Day (bei dem der englische König Aethelred II befiehlt, alle Dänen in seinem Land abzuschlachten) statt. Eine Verdichtung der Ereignisse ist aufgrund einer steileren Spannungskurve aber freilich notwendig.

Hand in Hand geht mit solch einer dramaturgischen Verdichtung auch, welche der historischen Figuren (jeden Charakter in "Vikings: Valhalla" gab es tatsächlich!) wann genau lebte und wer mit wem eigentlich zu tun hatte.

So zum Beispiel waren Leif Eriksson und Freydis Eiríksdóttir eigentlich keine ZeitgenossInnen von Harald Sigursson. Und Leif war auch beim damaligen Angriff auf England nicht beteiligt, weil er zur damaligen Zeit gerade das heutige Amerika entdeckte (und nicht Kolumbus!)