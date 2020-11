Streaming-Erfolg unter Anführungszeichen

Was "Bloodshot" eine Fortsetzung beschert, ist der – immer unter Anführungszeichen geschriebene – Erfolg als VOD-Angebot. Denn wie die Produzenten im Gespräch mit "Cinema Blend" verraten, haben den Film via Streaming "sehr viele Menschen" gesehen, was den Film im Nachhinein "sehr erfolgreich" gemacht hat. Wohlgemerkt "you can't use the same evaluation process, pre-COVID, to this". Ja, klar: Die Latte für den Erfolg liegt Post-COVID-19 natürlich tiefer als davor. Sowieso!

Aber warum – Bitteschön! – sagt denn das niemand den Leuten von Netflix? Bei Netflix werden die bereits geplanten Staffeln von großartigen Serien wie "GLOW" und "I Am Not Okay With This" abgesagt! Aber ein unterdurchschnittlicher 0815-Actionfilm wird vor der neuen Normalität im Showbusiness gerettet?

Verkehrte Welt. Wenn das kein Grund für einen kleinen Rant ist, was denn sonst? Und wer kann sich denn – Hand aufs Herz – wirklich noch an "Bloodshot" erinnern?

Eben!