"Bloodshot": Wer ist der von Vin Diesel gespielte Superheld?

Cyborg-Version von "Deadpool"

Wie aus dem Trailer hervorgeht, erzählt "Bloodshot" die Entstehungsgeschichte des Superhelden. Das ist nur allzu verständlich, weil die Valiant-Charaktere nicht über einen so hohen Bekanntheitsgrad verfügen wie die Superhelden von Marvel und DC.

Bloodshot war einst der US-Soldat Raymond "Ray" Garrison, der nach seinem Tod durch hochentwickelte Nanotechnologie ins Leben zurückgeholt wird. Durch sogenannte "Naniten", mikroskopisch kleine Nanocomputer in seiner Blutbahn, besitzt Bloodshot nicht nur übermenschliche Kraft, sondern auch eine unglaubliche Fähigkeit zur Selbstheilung. Die Naniten reparieren Rays Körper bei Verletzungen nicht nur in Windeseile, sondern machen ihn nahezu unsterblich. Damit erinnern die Superkräfte von Bloodshot ein wenig an die Marvel-Figuren Wolverine und Deadpool. Allerdings kann Bloodshot darüber hinaus auch noch sein Aussehen verändern, denn die Naniten können seinen Körper nach Belieben verwandeln. In den Comics setzt er diese Superkraft aber kaum ein, ganz im Gegensatz zu seiner Fähigkeit, Computersysteme zu hacken: Mit seinen Naniten kann er sogar in bestgeschützte IT-Systeme problemlos eindringen und sie sogar zu seinem Nutzen umschreiben.

Soviel zu den Superkräften von Bloodshot. Kommen wir nun zur Welt, in der sich der Superheld bewegt.