"Blue Moon": Sozialdrama gewann Hauptpreis in San Sebastian

Die erst 16 Jahre alte dänische Darstellerin Flora Ofelia überzeugte hingegen mit einer bewegenden Darstellung des kleinen Bauernmädchens Lise in "As in Heaven", die durch den tragischen Einfluss von Religion und Traditionen im 19. Jahrhundert ihre Zukunft davonschwimmen sieht. Die dänische Filmemacherin Tea Lindeburg wurde mit "As in Heaven" zudem für die "beste Regie" ausgezeichnet.