Gegebene Versprechungen

In einem Interview mit "The Sunday Times" sprach Depp diesen Übelstand an und forderte gewisse Versprechungen ein: "Wie haben den Produzenten in die Augen geblickt und versprochen, dass wir mit diesem Thema keine Sensations-Gier befriedigen werden, sondern alles mit vollem Respekt behandeln. Unser Versprechen wurde gehalten, nun liegt es bei der anderen Seite, auch ihres einzuhalten. Das ist einer jener Filme, die Menschen berühren werden – und nicht nur in Minamata hat es Umweltskandale gegeben."

Auf das Thema Boykott angesprochen, wunderte sich Depp, weshalb "ein einzelner Mann, ein einzelner Schauspieler über die letzten Jahre hinweg für Hollywood so unangenehm und störend sein kann". Zugleich bekräftigt er, dass er nicht aufgeben werde, bis die Wahrheit im Fall um Amber Heard ans Licht komme.